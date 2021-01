Vakre hodemål da Fulham tok poeng fra Spurs

Kane stupte inn ledermålet på et praktfullt innlegg fra Sergio Reguilón vel halvveis i en første omgang Spurs dominerte. Gjestene kom sterkt etter pause, og et nytt vidunderlig innlegg signert innbytter Ademola Lookman fant Cavaleiro, som knuste Eric Dier i lufta og stanget inn 1-1 i det 74. minutt.

Det skjedde rett etter at Son Heung-min hadde skutt i stolpen da han hadde sjansen til å punktere kampen, men Fulham var best etter pause og fortjente å bryte sin lange tapsrekke i byderbyer.

I siste minutt satte Reguilón et innlegg fra Son i nettet og jublet et øyeblikk for det han trodde var vinnermålet, men sørkoreaneren ble korrekt avvinket for offside i forspillet.

– Vi skulle ha drept kampen, men vi greide det ikke, og igjen slapp vi inn et mål som burde vært unngått. Men jeg må innrømme at Fulham var best i 2. omgang, sa Tottenham-manager José Mourinho til BBC.

Laget hans ville med seier inntatt tredjeplassen, men blir i stedet liggende på sjetteplass. Fulham er fortsatt under streken, men nå bare to poeng bak Brighton på rett side, og med to kamper mindre spilt. Laget spilte sin femte strake uavgjorte og har ikke tapt en PL-kamp siden 5. desember.

Avmålt feiring

I det 26. minutt fant Pierre-Emile Højbjergs framspill fra egen halvdel Reguilón i fullt firsprang på kanten. Etter en følsom førsteberøring bøyde den spanske venstrebacken et perfekt innlegg inn foran mål, og Kane stupte ballen inn. I motsetning til Manchester City tidligere på dagen rettet han seg etter anmodningen fra Premier League-sjef Richard Masters om å feire med sosial distanse. Medspillerne fikk klar beskjed om å holde avstand.

– Vi må bare rette oss etter reglene. Det er en rar sesong for oss alle. Det er ikke ideelt, men dette er situasjonen vi er i. Jeg håper vi scorer noen mål, så får vi nøye oss med high-fives og spille videre. Jeg håper dette ikke varer så lenge, sa Kane om det før kampen.

Med sitt 25. hodemål i Premier League sluttet Kane seg ifølge Opta til Robbie Fowler og Andy Cole som de eneste spillere med minst 25 scoringer både med høyre, venstre og hodet.

Misset

Spurs hadde sjanser nok til å score flere mål i første omgang, men Alphonse Areola i Fulham-målet leverte flere gode redninger. Son er vanligvis giftig, men onsdag misbrukte han flere store tilbud.

Fulham kom sterkt i 2. omgang og trykket hjemmelaget tilbake. På 1-1 måtte Hugo Lloris redde alene med Ruben Loftus-Cheek etter nytt forarbeid av Lookman.

Tottenham skulle egentlig ha møtt Aston Villa onsdag, men Birmingham-klubben er rammet av et smitteutbrudd og kunne ikke stille. Ligaen besluttet mandag at laget i stedet skulle spille det utsatte London-derbyet fra romjula.

Fulham-manager Scott Parker mente det var skandaløst å få så kort varsel, men han ble nok blidgjort av det spillerne hans gjorde i Nord-London.

– Jeg synes vi var strålende fra start til slutt. Ingen vet hva vi har vært gjennom de siste ukene (med koronasmitte). Det var spillere med bare en trening bak seg. Vi viste kvalitet i overflod, sa Parker til Amazon Prime.