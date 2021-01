Dette er håndball-VMs kriseplan etter smitterush: 0-10-tap, nytt gruppeoppsett og kampprogram

Presidenten i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), egypteren Hassan Moustafa, opplever et mareritt. Mesterskapet skulle være hans signaturoppdrag etter mange år i posisjonen.

Men pandemien har ødelagt planene om et fest-VM.

Tirsdag valgte først Tsjekkia og så USA å trekke laget fra mesterskapet etter et svært omfattende utbrudd av smitte hos spillere, trenere og ledere. Nord-Makedonia ble tilbudt tsjekkernes plass, mens Sveits rykker inn i Norges gruppe og tar amerikanernes plass.

Bakgrunnen er at de to var første- og annenrangert blant VM-reservene.

Videre i den seedingen følger Nederland, Montenegro, Ukraina og Serbia.

Og slik situasjonen ser ut tidlig på første VM-dag (Egypt – Chile eneste kamp) onsdag, er det ikke utenkelig at det må ytterligere endringer til i gruppene.

I Brasils tropp er det også tilfeller. Det samme gjelder i enda større grad for Kapp Verde-laget.

Mulig løsning

VM tar til for fullt med kamper torsdag. Da skal Norge møte Frankrike og Sveits i duell med Østerrike.

Dette er IHFs krisealternativer dersom kvalifiserte lag ikke makter å delta:

* Nasjon fra reservelisten settes inn som ren erstatter.

* Hvis minst fire deltakere ikke kan stille opp og må erstattes, kan Det internasjonale håndballforbundet (IHF) gjennomføre en ny trekning av puljene.

* Dersom ett lag ikke ankommer VM-boblen i tide til å spille første kamp, vil det bety at kampen settes til et 0-10-tap.

* Om et lag ikke makter å stille opp i to kamper, vil det bli ekskludert fra turneringen. Da vil kamp to og tre settes som 0-10-tap.

Det er fire lag i de åtte VM-puljene, og de tre beste i hver går til hovedrunden og tar med seg innbyrdes puljeresultater til den neste fasen av mesterskapet.

Det vil altså være fullt mulig å gjennomføre gruppespillet med bare tre lag uten å påvirke forutsetningene for hovedrunden.