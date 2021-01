Shiffrin vant i Flachau – hindret etterlengtet østerriksk hjemmetriumf

Shiffrin forsvarte sin ledelse fra første omgang og slo hjemmefavoritten Katharina Liensberger med 0,19 sekund. Dermed forhindret hun den første østerrikske slalåmseieren for kvinner siden 2014, noen dager etter at Marco Schwarz brøt to års østerriksk seierstørke blant mennene.

– Jeg følte meg inspirert, levende. Jeg angrep hele veien. Det er vanskelig å sette ord på det, jeg skulle ønske jeg greide å forklare, sa Shiffrin, som i februar i fjor tok en pause fra konkurranser etter farens plutselige død. Hun har også vært plaget av en ryggskade.

Wendy Holdener fra Sveits ble nummer tre. Verdenscupleder Petra Vlhová måtte nøye seg med 4.-plass. Hun vant tre av sesongens fire tidligere slalåmrenn og leder både slalåmcupen og totalcupen.

Michelle Gisin, som for to uker siden ble første kvinne utenom Shiffrin og Vlhová som har vunnet en verdenscupslalåm siden 2017, ble nummer fem. Likevel ble Camille Rast på 6.-plass dagens sveitser. Med startnummer 57 tok hun sine aller første verdenscuppoeng.

Topp tre

Shiffrin har dominert slalåm i mange år, men hun hadde ikke vunnet et renn siden desember 2019. I det siste slalåmrennet før VM satte hun konkurrentene på plass. Det var hennes 44. slalåmseier i karrieren, og den 68. uansett disiplin. Dermed er hun i topp tre gjennom alle tider. Hun la Marcel Hirscher bak seg.

Amerikaneren trives i Flachau og har vært på pallen i flomlysrennet åtte ganger på rad. Halvparten av gangene har hun stått aller øverst.

– Alt falt på plass for meg i dag. Det er flott, men det betyr ikke at alle problemer er fikset. Men det var en god dag, sa Shiffrin.

Kristin Lysdahl var nummer sju etter 1. omgang, men fikk problemer i finaleløypa og endte på 16.-plass. Dermed ble Kaja Norbye det norske lyspunktet med sin 20.-plass.

Sterk Norbye-innsats

Norbye imponerte da hun fra startnummer 49 kvalifiserte seg til finaleomgangen med 28.-plass i første omgang. Med 10. beste omgangstid kjørte hun seg opp åtte plasser.

Mina Fürst Holtmann ble nummer 24 og Thea Louise Stjernesund nummer 28.

Kristina Riis-Johannessen var den eneste av de norske som ikke kvalifiserte seg til finaleomgangen. Hun endte på 50.-plass og hadde bare fire løpere bak seg av dem som kom til mål.