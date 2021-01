Parker raser mot Premier League: – Skandaløst

Det gjorde Parker helt klart på en pressekonferanse foran kampen tirsdag ettermiddag. Fulham ble på kort varsel hentet inn som motstander for Tottenham, etter at Aston Villa måtte trekke seg på grunn av et coronautbrudd i stallen.

– Muligheten dukket opp lørdag ettermiddag, men jeg trodde ikke det var realistisk. Så fikk jeg beskjed mandag klokken 9.30 om at vi måtte erstatte Villa. Jeg er normalt den siste som syter og klager, men det som skjedde nå, er skandaløst, raser Fulham-sjefen.

– Det handler ikke om kampen. Jeg aksepterer at vi må spille, men det er beskjeden. Folkene som tar disse avgjørelsene, forstår ikke, legger han til.

Parker mønstret et av sine beste mannskap i lørdagens FA-cupkamp borte mot Queens Park Rangers i vissheten om at laget ikke skulle spille igjen på en uke.

Men Tottenham-kampen kommer bare fire dager etter at Fulham slo QPR i ekstraomganger.

Årsaken til at nettopp Fulham skal møte Tottenham onsdag, er at kampen mellom lagene ble utsatt da den egentlig skulle spilles 30. desember.

Da hadde det brutt ut coronasmitte i Fulham-troppen, og kampen ble utsatt på bare noen timers varsel. Tottenham-sjef José Mourinho har ingen forståelse for Parkers utspill tirsdag.

– Er du seriøs? Jeg fikk nyheten om at vi ikke skulle spille mot dem to timer før kampen skulle starte, svarer portugiseren.