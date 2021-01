Tirsdag skal etter planen 12 av VM-troppene ankomme Egypt. Fra før er flere på plass i Kairo-området.

Arrangøren frykter nå at det omfattende testregimet vil avsløre ytterligere smittede spillere og ledere. Allerede på flyplassen må alle involverte avgi en hurtigtest. Er den negativ, får man reise til spillerhotellet. Det venter så en PCR-prøve et par timer senere.

Robert Hedin, tidligere landslagssjef for Norge og nåværende USA-trener, er blant de coronapositive.

– Dette er utrolig tungt. Vi sender tolv spillere til Egypt onsdag, men vi har ikke noe forsvar , sier han til Aftenposten.

Får ikke reise

USA VM-åpner mot Østerrike torsdag og møter deretter Norge og Frankrike i gruppespillet i Egypt. Laget har hatt oppladning i Danmark. Hedin og de andre smittede får ikke reise noe sted før de har testet negativt.

– Vi har testet oss hele veien og hadde en hurtigtest så sent som mandag. Den var negativ, men da vi gikk inn på portalen for tidligere tester, så var 18 i spillergruppen positive. Vi tror at en av dem som kom fra USA, har hatt med seg smitten, men vi vet ikke, sier Hedin.

USAs tropp skal bo på samme hotell som blant andre Norge i utkanten av Kairo. Dersom amerikanerne skulle bli nødt til å trekke seg fra VM, er Nord-Makedonia førstereserve. Men et slikt bytte kan bare skje før mesterskapet er i gang.

Flere lag med smitte

Tirsdag ble det også meldt at det er flere smittede i Brasils tropp, som har oppholdt seg i Portugal den siste tiden.

Tsjekkia har utsatt VM-avreisen til onsdag etter at ni spillere og seks ledere er rammet av coronaviruset den siste tiden.

Norges tropp reiste tirsdag til Egypt i et charterfly sammen med delegasjonene fra Sverige og Danmark.

Dersom USA ikke kan stille lag i sin åpningskamp, vil laget ifølge VM-reglementet bli satt opp med et tap og ti minusmål.

Mesterskapet starter onsdag med kampen Egypt mot Chile.