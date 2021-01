Sundby: – Får se om jeg brenner klassiskskiene

36-åringen oppsummerte løpet og 9.-plassen på følgende presise vis.

– Det går seigt framover, og det er litt bedre.

Det er ryggen som er Sundbys utfordring.

– Smertemessig er det litt bedring. Jeg blir litt reddet inn av at det går sent, og at jeg fikk muligheten til å bøye og tøye litt underveis. Det er litt bedre enn før, og det må jeg bare ta med meg. Og så må jeg håpe på at det blir bedre inn mot NM neste helg, sier Sundby til NTB.

VM uansett

Sundby er regjerende verdensmester på 15 kilometer fra Seefeld i 2019. Det betyr at han har friplass til mesterskapet på 15-kilometeren i fri teknikk. Han trenger ikke å kvalifisere seg inn til den distansen.

Det må han derimot gjøre om han vil gå flere distanser. Det har hele tiden vært målet, men tiden begynner å bli knapp. Sundby har svært lyst til å gå skiathlon i VM også, og han gir det et siste forsøk. NM-løpet i Granåsen blir avgjørende.

– Jeg skal gå VM uansett, og det er på en måte to scenarioer. Det ene er at jeg brenner klassiskskiene etter neste søndag og bare skøyter en måneds tid framover. Det andre er at jeg får mulighet til å gå klassisk en måned tid til med tanke en eventuell skiathlon i VM.

Håp

Skibyttedistansen blir alfa og omega med tanke på flere VM-distanser for 36-åringen, og han ser selv at tiden begynner å renne ut for ham.

– Det går litt for sent framover. Det må jeg innrømme.

– Hvordan er det å holde motet oppe i den situasjonen du er oppe i?

– Det er friksjon, og det er det som skaper litt opplevelser i livet. Det er helt på limiten dette med tanke på ryggen og smertene, men det er verdt å kjempe én og en halv måned til.

Veteranen vet hva det handler om.

– NM er det som bestemmer om jeg får flere muligheter.