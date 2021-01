Granerud ville helst hoppe for fulle tribuner i Zakopane

Etter rennet i Innsbruck under hoppuka pådro han seg polske tilhengeres vrede ved å komme med kritikk mot den polske hoppkongen Kamil Stoch i et intervju med TV 2. Kritikken beklaget han senere, men så spørs det om de hoppgale polakkene lar det ligge med det første og tilgir Granerud.

De får uansett ikke følge hopperne fra tribunen i bakken til helgen, men det kan hende at det kan bli mye bråk og styr rundt hoppernes hotell i byen.

Ville hoppet for fulle tribuner

– Er du glad du skal til Zakopane og slippe å ha 40-50.000 elleville polske fans til stede på rennet, spurte NTB Granerud etter søndagens seier i Titisee-Neustadt.

– Jeg ville aller helst hoppet for fulle tribuner til tross for det som skjedde under hoppuka. Jeg trives godt i Zakopane, og jeg gleder meg til å hoppe der, svarte Granerud.

Etter å ha sikret seg sin sjette verdenscupseier for sesongen reiser Granerud og de andre hopperne hjem til Norge. Allerede torsdag går turen sørover igjen.

Tande tilbake

Daniel-André Tande gleder seg også til rennene i den polske skimetropolen. Han har slitt med teknikken ut fra hoppet, men søndag klaffet det da han tok 2.-plassen bak lagkameraten.

Det var en svært lettet Tande som snakket med NTB på Teams søndag kveld.

– Det var nok en par kilo som kom ut av ryggsekken etter hoppet mitt i finalen. Jeg var nervøs, og man kunne jo se at det var en gutt som var lettet ute på sletta der, sa Tande til NTB.

– Jeg synes også det var gøy å se Halvor tilbake der han var før hoppuka. Han har virkelig stått på og jobbet med repetisjoner og simulasjoner for å komme tilbake, sa Kongsberg-hopperen.

Det kan gå mot en stor norsk hopphelg i Zakopane. Polakkene, som har vist stor laginnsats under hoppuka og under lørdagens renn, får virkelig konkurranse. I Titisee-Neustadt viste også Marius Lindvik og Robert Johansson god hopping. Johann André Forfang hadde også et lyspunkt lørdag, selv om Tromsø-hopperen nok vil glemme søndagens innsats.