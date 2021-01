Pallen glapp igjen for Kilde da nok et skrekkfall rystet alpinistene

Alexis Pinturault var raskest i finaleomgangen og tok over 1.-plassen fra Loïc Meillard. Meillard fikk trøbbel underveis, men sikret seg til slutt 3.-plassen bak Filip Zubcic.

Kilde fikk 4.-plass i fredagens storslalåmrenn. Selv om 3.-plassen glapp med fire hundredeler, sikret han seg uansett viktige poeng i kampen om sammenlagtkula.

Henrik Kristoffersen hadde en tøff 1. omgang i Adelboden der han har fire pallplasser fra før. I finalen kjørte han inn til en skuffende 27.-plass.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer 17 i første omgang, men kjørte ut i finalen. Fabian Wilkins Solheim var nummer to ut og kjørte seg opp og endte på 17.-plass.

Ifølge TV 2 er Ford på sykehuset og får undersøkt hodet og kroppen. Han er ved bevissthet.

Ford fikk trøbbel i avslutningen som fjerde mann ut i 1. omgang og skled inn i sikkerhetsnettet. Der ble han liggende og fikk behandling. Det gjorde at rennet ble stanset i over 25 minutter. Ford ble fraktet vekk av et ambulansehelikopter.