Johaug med nytt skremmeskudd – mot storform i VM

Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm på 2.- og 3.-plass ble distansert med 39,5 og 47,5 sekunder.

– Jeg synes det er bra, og jeg føler at både kropp og form har kommet seg i løpet av den siste uken. Jeg synes at det gikk lettere nå enn på Sjusjøen sist. 40 sekunder er bra seiersmargin mot en kjempegod skiløper som Heidi. Treningen jeg har lagt ned den siste tiden har gitt resultat, sier Therese Johaug til NTB.

Johaug virket bunnsolid før jul også uten at hun på noe som helst måte sprutet av overskudd.

På Lygna var det mer takter over henne. Det passer bra med knappe to måneder igjen til det smeller under VM-dagene i Oberstdorf.

Mengde

Den gode følelsen hun fikk skyldes nok at hun har trent seg i form. 32-åringen har oppholdt seg på Sjusjøen i de siste ukene.

– Jeg har trent mye og har lagt ned mye mengdetrening som jeg håper å få igjen for framover når jeg skal begynne å slippe meg ned.

– Du slapp ikke opp i det hele tatt før dette rennet?

– Jo, litt. Det ble bare én økt torsdag og bare to korte økter fredag.

To korte økter er altså det samme som å slippe opp i Johaugs øyne.

Søndag venter det en ny konkurranse på Johaug på Lygna. Da står det 15 kilometer klassisk fellesstart for damene på programmet. Neste helg er det NM i Granåsen i Trondheim.

Flere renn

– Jeg går det meste unntatt sprintløpene framover. Jeg vil få med meg de fleste konkurransene fordi jeg ikke har gått noe særlig løp siden Kuusamo. Det er greit å få noen skirenn i kroppen. Det blir verdenscup i både Lahti og Falun, sier Therese Johaug.

Hun har ikke fått lov til å konkurrere utenlands i desember. Tour de Ski gikk også uten de norske landslagsløperne på startstrek. Johaug er ikke skremt av det hun har sett i touren.

– Jeg har fulgt med, og det er spennende å se hvordan det går. Det er artig å følge med jentene fra USA og Sverige. Resultatene har vært litt som ventet. Det hadde vært moro å ha vært der, og jeg tror nok at jeg kanskje skulle ha klart å ha vært med dem. Jeg håper det.

Med lørdagens resultat på Lygna viser hun at nok absolutt ville klart det. Noe annet ville ha vært direkte oppsiktsvekkende.