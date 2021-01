Hovland spilte seg opp etter ny svak start på Hawaii

Nordmannen startet fredagen omtrent på samme måte som torsdagen.

Etter en bogey på andre hull fulgte han opp med en birdie på tredje og femte, deretter en ny på tolvte hull og deretter tre strake birdier på hull nummer 14, 15 og 16.

Hovland endte opp med å gå fem slag under par på den andre runden, og ligger dermed ni slag under par etter to dager, noe som gir ham en delt 17. plass totalt etter at halve turneringen på Maui er unnagjort.

I ledelsen etter dag to ligger amerikanske Harris English med 14 slag under par. Han gikk fredagens runde på seks slag under par.