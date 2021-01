Kilde før jakten på resultatet han fortsatt mangler: – Vet jeg kan klare det

Snart åtte år er gått siden Kilde ble juniorverdensmester i storslalåm. Siden har han vunnet verdenscupen sammenlagt og kjørt inn til flere triumfer i utfor og super-G.

Men en pallplass har uteblitt i disiplinen som ga ham gjennombruddet.

Forrige sesong var han nær ved å greie det. I Alta Badia var Kilde kun sju hundredels sekund unna som fjerdemann, og i Adelboden snaut tre uker senere var luken kuttet ned til to.

Den gang ble han nummer fem da lagkamerat Henrik Kristoffersen endte på delt tredjeplass. Ett år senere satser Kilde på å ha marginene på sin side i den sveitsiske bakken.

– Jeg føler absolutt at jeg har farten inne, men utfordringen er å fullføre to omganger uten feil. Som Henrik har sagt: Timingen må stemme. Gjør den ikke det, får du ikke med deg farten du trenger. Da er det vanskelig å være på pallen i så jevne renn som det er i storslalåm om dagen, men jeg vet at jeg kan klare det, sier Kilde i et digitalt pressetreff.

Et delmål

Han stiller på startstreken til storslalåmrennene fredag og lørdag. Det gjør Bærum-alpinisten etter flere toppresultater i fartsøvelsene den siste tiden.

– Jeg har lyst til å klare en pallplass. Det er det siste som gjenstår av mål denne sesongen, sier 28-åringen og viser til at han allerede er sammenlagtleder i verdenscupen (før onsdagens slalåmrenn) og har doblet antall seirer fra forrige sesong.

Kilde spisser ikke formen til å kjøre storslalåm. Det er en ulempe han må leve med når han skal kjempe mot konkurrenter som Kristoffersen og Alexis Pinturault.

– For meg handler storslalåm om det du har gjort før og å vite hva du går til. Der føler jeg at jeg har en god ordning. Jeg vet at jeg kan være rask, men kan ikke forvente å vinne.

Så langt i vinter har Kilde kjørt fire verdenscuprenn i storslalåm. Han kjørte ut i Sölden-premieren, men la seg deretter inn som nummer 9, 15 og 6 i de tre neste. Sistnevnte kom i Alta Badia 20. desember.

Annerledes

Adelboden er kjent som en folkegryte. Slik blir det ikke denne gangen. Koronapandemien har gitt helt andre rammer for alpinistene.

– Det er veldig annerledes. Hvor enn du går, er det mindre folk. Det er kjipt å komme i målområdet uten liv og leven, sier Kilde.

Tidligere i sesongen fikk Kilde påvist koronasmitte. Selv om har hatt viruset, oppfører han seg som alle andre i det norske laget.

– Du kan få det igjen, så jeg prøver å unngå mest mulig folk. Det er bedre å være føre-var.

Kildes neste fartsrenn blir utforen i Wengen 15. januar.