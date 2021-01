Overgrepssiktet fotballtrener i Lyngdal løslates denne uken

– Politiet har opplyst at siktede vil bli løslatt innen fredag, sier trenerens forsvarer, advokat Olav Sylte, til Lister24.

Mannen i 20-årene ble pågrepet 20. august og har sittet i varetekt siden da. Fengslingen ble sist forlenget på julaften.

Han er siktet for seksuelle overgrep mot flere mindreårige gutter på fotballaget han har trent. Det er snakk om både fysiske overgrep og overgrep over nett. Disse skal ha foregått over det som omtales som «en ikke uvesentlig periode».

Mannen nekter straffskyld.