Poengtap for Pochettino i PSG-debuten

Mens Lyon gjorde jobben og vant 3-2 hjemme mot Lens, ble det en heller skuffende kveld for Pochettino og hans elever.

PSG fikk en kalddusj etter 18 minutter da Thilo Kehrer slo en fryktelig pasning til en Idrissa Gana som ikke fikk orientert seg. Zaydou Youssouf fikk taklet ballen videre til Denis Bouanga, og han satte opp Romain Hamouma som gjorde 1-0.

Gjestene svarte riktig nok raskt. Tre minutter senere førte pent angrepsspill til at Moise Kean kunne vende opp i feltet og hamre inn utligningen.

Resten av kampen skulle imidlertid bli frustrerende for storlaget fra Paris. Saint-Étienne forsvarte seg heroisk og sikret et viktig poeng, mens PSG måtte se Lyon skaffe seg tre poengs forsprang.

Helt på tampen misbrukte Pablo Sarabia en stor sjanse for gjestene.

– Selvsagt er jeg skuffet, for vi er PSG. Vi vil vinne, sa Pochettino til Telefoot. Han ble ansatt for noen dager siden, etter at Thomas Tuchel fikk sparken.

–Jeg er tilfreds med spillernes innstilling, men dette er bare begynnelsen. Vi må lære hverandre å kjenne. Forberedelsene til denne kampen var ikke tilstrekkelige.

Likt med PSG ligger Lille, som overraskende tapte 1-2 hjemme mot Angers. Romain Thomas ble dagens helt for gjestene med to tidlige scoringer.

For Birger Meling og hans Nîmes ble det en tung kveld med 0-5-tap i Strasbourg.