Sjakk-VM spilles trolig i november – datoene kommer snart

Carlsen skulle ha startet sin femte VM-kamp i langsjakk like før jul, men koronapandemien satte en stopper for det. Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) besluttet sist sommer å utsette mesterskapet til 2021.

Siden har det vært stille rundt spilldatoene, men en avklaring er ikke langt unna. Fide opplyser til NTB at november er pekt ut som VM-måned.

«Det vil være ganske like datoer som i de to forrige VM-kampene». Det eksakte oppsettet kan bli kunngjort når som helst,» skriver Fides markeds- og kommunikasjonssjef David Llada i en epost til NTB.

Mesterskapet skal spilles i Dubai. Det vil skje i forbindelse med en verdensutstilling som blir arrangert i De forente arabiske emirater. Antall partier øker fra 12 til 14, og premiepotten er satt til minst 2 millioner dollar (17 millioner kroner).

Carlsen har vunnet VM i klassisk sjakk fire ganger (2013, 2014, 2016 og 2018).

Venter på motstander

Hvem som blir Carlsens motstander, blir først klart når kandidatturneringen er ferdigspilt. Den ble i mars avbrutt etter sju spilte runder på grunn av koronasituasjonen. Sammenlagtvinneren blir Carlsens VM-utfordrer.

Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike) og Jan Nepomnjasjtsjij (Russland) er i delt ledelse etter halvspilt turnering, som etter planen skal spilles ferdig i russiske Jekaterinburg i april.

Fide erkjenner at det er mest usikkerhet rundt kandidatturneringen: «Det er en risiko for at den må utsettes litt», skriver Llada.

Mer selvtillit

I romjula skulle det har vært VM i hurtig- og lynsjakk, men også det ble utsatt. Fide vil fortsette tradisjonen med julesjakk og har avgjort å legge mesterskapet til slutten av desember i år.

Massevaksinering gir sjakken håp om bedre tid. Det siste året har det knapt vært internasjonale turneringer ved et fysisk brett.

«Nå som vi er et steg nærmere slutten på dette marerittet, har vi begynt å planlegge for framtiden med mye mer selvtillit enn for et halvt år siden», skriver Llada.