Økonomisk eventyr for Hopp-Granerud: – Vet at jeg har penger til å dra i matbutikken om en måned

Onsdag hopper 24-åringen fra Asker for Norges første sammenlagtseier i den tysk-østerrikske hoppuka på 14 år. Foran avslutningsrennet skiller det 20,6 poeng opp til Kamil Stoch i sammendraget.

Uavhengig av utfallet i Bischofshofen har sesongen så langt vært en gedigen suksesshistorie for Granerud. Før 15.-plassen i Innsbruck søndag hadde ikke hoppkometen vært dårligere enn nummer fire i noe renn denne sesongen.

Det har også satt Asker-gutten i en økonomisk posisjon han ikke har opplevd maken til tidligere i karrieren. Så langt har Granerud hoppet inn 82.600 sveitserfranc i premiepenger fra Det internasjonale skiforbundet (FIS). Det tilsvarer i overkant av 800.000 kroner etter dagens kurs.

For hele forrige sesong, da det mest gikk på tverke for 24-åringen, lød den samlede utbetalingen i verdenscupen på 800 sveitsiske franc. Det tilsvarer under 8000 norske kroner.

Mer behagelig

Konfrontert med den nye økonomiske situasjonen han plutselig står i, legger ikke hoppukehåpet skjul på at det gjør hverdagen langt enklere enn før.

– Det er mer behagelig å ha det sånn, og å vite at jeg har penger til å dra på matbutikken om en måned. Det synes jeg er "smooth", sier Granerud til NTB.

Med til historien hører det at han også tidligere har forsynt seg mer av premiepengefatet enn forrige vinter. I 2018/19-sesongen hoppet han inn i overkant av 400.000 kroner, mens fasiten sesongen før ble rundt 270.000 kroner etter dagens kurs.

Samtidig har han denne sesongen allerede høyere premieinntekter fra FIS enn i hele den tidligere karrieren til sammen.

Vil ha økt verdi

Det gir naturlig nok en større grad av økonomisk frihet enn tidigere, og Granerud innrømmer at han allerede har begynt å se på hvordan kronene som kommer på konto, skal vokse.

– Etter at jeg bikket såpass mye at jeg var sikker på at jeg hadde penger ut 2022-sesongen også, har jeg fått litt mer interesse for hvordan jeg kan forvalte pengene på en lurest mulig måte, sier 24-åringen til NTB.

– Det er vel egentlig den største forandringen. Jeg har fått interesse for hva pengene kan brukes til for potensielt å øke i verdi, legger han til.

Pengene som så langt er hoppet inn i vinter, kan fort få selskap. Fortsatt gjenstår det mye av verdenscupsesongen. Det meste tilsier at Graneruds konto vil få ytterligere påfyll i tiden som kommer.

Første mulighet kommer i Bischofshofen onsdag. Seier der gir som i alle andre verdenscuprenn 10.000 sveitserfranc, tilsvarende snaut 100.000 kroner, i premie.