Det europeiske fotballforbundet UEFA har sett på kvinnefotballens unge talenter i 2020 og utarbeidet en liste med ti spillere de mener man bør holde øye med i 2021.

En av spillerne på listen er norske Julie Blakstad (19), som spiller for Rosenborg.

I UEFAs artikkel beskrives Blakstad som et dyrebart talent.

I sin første sesong på midtbanen til Rosenborg noterte den unge midtbanespilleren seg for syv scoringer.

I oktober debuterte Blakstad for landslaget, da hun spilte samtlige minutter i 1-0 seieren over Wales.

Blakstad ble kåret til Toppseriens unge spiller i 2019, til tross for at hun spilte for Fart, som rykket ned. I år var hun en av tre kandidater til prisen som årets spiller, men måtte se seg slått av Vålerengas Ingibjörg Sigurdardóttir.

De ni andre spillerne på listen er Vicki Becho (Lyon), Haley Bugeja (Sassuolo), Lene Christensen (KoldingQ), Svenja Fölmli (Luzerne), Paulina Krumbiegel (Hoffenheim), Lauren James (Manchester United), Sveindis Jane Jónsdóttir (Kristiansand på lån fra Wolfsburg), Eva Navarro (Levante) og Lena Oberdorf (Wolfsburg).