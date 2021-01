– Selv om det er forstått at elementer i denne hendelsen er blitt feiltolket i rapportene, og at spilleren har beklaget feilen offentlig, er klubben skuffet over å få vite om overtredelsen og vil gjennomføre en intern etterforskning, heter det i en uttalelse fra Manchester City.

Den skadeutsatte venstrebacken hadde invitert gjester fra andre husstander enn sin egen til nyttårsfest. Det er ikke tillatt å blande ulike husstander innendørs i Storbritannia.

Også tre Tottenham-spillere brøt de nasjonale retningslinjene for smittevern ved årsskiftet. Erik Lamela, Sergio Reguilón og Giovani Lo Celso var alle på fest, til skuffelse fra manager José Mourinho.

– Vi er ikke glade. Dette var ingen god overraskelse for oss, sa Tottenham-manageren, melder BBC Sport.

Coronaen har igjen fått fotfeste i Premier League. Manchester City har slitt med flere coronatilfeller i stallen de siste ukene og måtte utsette forrige ligakamp mot Everton. Manager Pep Guardiola bekreftet 1. januar at fem spillere var i isolasjon.