Fotballprofilen Tommy Docherty er død

– Tommy døde fredelig hjemme, omgitt av sine nærmeste, heter det i en uttalelse fra familien.

Etter en spillerkarriere som for det meste ble tilbrakt i Preston, men avsluttet i Arsenal og Chelsea, ble skotten en av de store trenerprofilene på 1960- og 70-tallet. Han var manager i Manchester United fra 1972 til 1977.

«The Doc» rykket både ned og opp med United før han førte laget til FA-cuptittel med finaleseier over trippeljagende Liverpool i 1977. Han fikk sparken samme sommer etter at det ble kjent at han hadde et utenomekteskapelig forhold til fysioterapeutens kone.

– Jeg er den eneste manager som har fått sparken på grunn av kjærlighet, sa han senere. Han sa også at han ikke angret noe, for Mary (som han giftet seg med) «er verd like mye som 20 Manchester United».

Tross hans kjølige forhold til klubben som sparket ham stilte Manchester United seg lengst fram i køen av klubber og fotballprofiler som ville hylle avdøde Docherty.

Tornado

– Vi er ekstremt lei for å høre at vår tidligere manager er død. The Doc var en viktig figur i Uniteds historie, en karismatisk helt for mange Reds som vokste opp på 1970-tallet. Med ballen var hans 4-2-4-formasjon en angrepstornado. Uten ball sammenlignet han spillerne med fluer rundt en sukkerskål, skriver United på sitt nettsted.

I 1961 ble Docherty av Chelsea tilbudt jobben som spillende trener, og han satte sterkt preg på klubben som manager fram til 1967.

– Han gjorde revolusjonerende grep på trening, og han forfremmet spillere fra laget som vant FA-cupen for junior i 1960 og 1961 til sentrale spillere på A-laget. Blant dem var Peter Bonetti, Ron Harris, Terry Venables og Bobby Tambling, skriver Chelsea og peker på spillere som var sentrale i klubbens kommende storhetstid.

Laget ble kjent som «Docherty's Diamonds», og det var også skotten som bestemte at laget skulle ha de helblå draktene klubben fortsatt bruker i dag. Da han sluttet i 1967, skrev The Times en sarkastisk nekrolog over Chelsea fotballklubb.

Glemmes aldri

Docherty var manager i 13 klubber, blant dem Aston Villa, Derby, Queens Park Rangers, Preston og Wolverhampton. Han var også en periode Skottlands landslagssjef. I ettertid hevdet han å angre at han sa opp den jobben for å bli Manchester United-manager.

– Jeg var dum. Jeg burde fortsatt med landslaget, men det handlet delvis om penger, så ærlig må jeg være, sa han.

Kenny Dalglish er blant de mange som hedret Docherty torsdag.

– Trist å høre nyheten om The Doc. En stor fotballpersonlighet og med god humoristisk sans og veldig mange gode historier. Han ga meg min landslagsdebut, og jeg takker ham for det. Kondolanser til Mary og hele familien, tvitret Liverpool-legenden.

Likevel var det Manchester United som ga Docherty den største hyllesten.

– Lagene hans, prestasjonene og den store personligheten vil aldri bli glemt her på Old Trafford, skriver klubben.

– Hvordan kunne vi det? Da vi trengte det mest, ga Tommy Docherty oss noen av de beste dagene i våre liv som United-supportere.