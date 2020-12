Tyrkiske medier: Omar Elabdellaoui skadd av fyrverkeri

Høyrebacken, som spiller for den tyrkiske storklubben Galatasaray, skal ha blitt fraktet til sykehus etter at fyrverkeri detonerte i hånden hans. Ulykken er toppoppslag i de fleste tyrkiske medier. Cumhuriyet var blant de første som meldte om det.

Den store avisen Hürriyet skriver også om ulykken. Ifølge avisen pådro Elabdellaoui seg skader i hånden og ansiktet, og legene frykter synstap. Det jobbes med å minimere dette.

Brannskader

Klubben varslet en uttalelse om hendelsen. – Han er ikke i livsfare, lød den.

– Omar Elabdellaoui ble ført til sykehus etter en ulykke i sitt hjem. Han har brannskader i ansiktet og en øyenskade som er i ferd med å undersøkes grundigere. Mer informasjon vil bli gitt etter hvert, men spilleren vår er ved bevissthet, og skadene er ikke livstruede, står det.

Ifølge Hürriyet er Galatasarays visepresident Abdurrahim Albayrak, trener Fatih Terim og kaptein Arda Turan alle hos Elabdellaoui på sykehuset.

Tøff høst

Det har ikke vært en enkel høst for Elabdellaoui etter overgangen fra greske Olympiakos.

I november var det hans positive koronaprøve som førte til at hele landslagstroppen ble satt i karantene slik at Norges nasjonsligakamp mot Romania ble avlyst og et «nødlandslag» måtte stables på beina til den avgjørende kampen mot Østerrike.

29-åringen fra Oslo ble utviklet i akademiet til Manchester City. Etter leieopphold i Strømsgodset, Feyenoord og Eintracht Braunschweig spilte han en sesong for den tyske klubben og seks for Olympiakos før han sist sommer ble Galatasaray-spiller.

Han har også et leieopphold i engelske Hull bak seg. Han har 49 landskamper for Norge.