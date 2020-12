Kristoffer Ventura: – Blir jeg mer stabil, kan jeg hevde meg i verdenstoppen

– Jeg jobber hver dag for å bli enda mer stabil. I 2020 gikk jeg fra å spille om seirer i PGA-turneringer til å misse cuten uken etter. Jeg vil være i toppen oftere og spille lørdager og søndager. Det å prestere stabilt er det viktigste for meg. Og så må man jo ha en god dose flaks.

Det sier golfproffen Kristoffer Ventura til NTB. Han reiste rett fra PGA-turneringen i Mexico til Rygge, der han har vært i karantene siden hjemkomsten.

Han blir i Norge over nyttår før han reiser til USA for å gjøre seg klar til PGA-turneringen i California 24. januar.

– Det er deilig å være hjemme, det er første gang siden julen i fjor. Men det er ikke så mye å gjøre, det er jo så grått.

Men én endring har han gjort.

– Jeg har tatt med golfkøllene hjem og brukt mye tid på å slå her hjemme. Jeg har ikke råd til å gå lang tid uten å trene.

176 i verden

På spørsmål om hvordan han skal bli mer stabil og klare å hevde seg oftere i toppen, svarer 25-åringen som er nummer 176 på verdensrankingen:

– "Ballstrikingen" må bli bedre, som vil si at slagene må bli mer stabile. Det har jeg tapt mye på tidligere. Utenom det må jeg bare bli mer stabil. Viktor (Hovland) og jeg er ganske like utenom ballstrikingen, så jeg fokuserer mye på det. Jeg prøver å lære mye av ham, så kanskje han også kan lære litt av meg?

Hovland og Ventura gikk sammen på college på Oklahoma State og vant flere turneringer. Men det var den to år yngre Hovland som stjal overskriftene.

Inspirert av Hovland

For vi må også snakke litt om Viktor Hovland, som hadde et eventyrlig 2020 med to seirer på PGA-touren og glitrende spill.

– Det er veldig motiverende å følge med på Viktor. Jeg kjenner ham jo godt og unner ham alt han har vunnet og gjort. Det er hardt arbeid og ingen snarveier.

– Han har vært mer stabil enn meg. Jeg må klare å eliminere de dårlige slagene, for det blir tungt med nok en berg-og-dalbane-sesong. For hvis jernslagene blir bedre, er det ingenting som kan holde meg tilbake.

Mer stabilitet

I 2020 hadde faktisk Hovland (fire) bare to flere topp-ti plasseringer enn Ventura (to). Ventura ble nummer sju i Safeway Open i september og seks i Sanderson Farms Championship i oktober.

– Problemet mitt var at jeg gikk fra å bli nummer seks én uke til å misse cuten to uker på rad etter det. Det er små marginer i golf som ofte kan bety store forskjeller. Stabilitet er nøkkelen.

– Hva sitter du igjen med etter 2020?

– Det var et merkelig år. Jeg var for ustabil og har brukt litt for mye tid på å tenke hva folk hjemme i Norge tenker og hva mediene skriver om meg. Oppturene er store og nedturene tunge på PGA-touren, så jeg var nok litt for fokusert på resultatene og hva folk tenkte og skrev. Nå skal jeg bli mer kynisk.

– Når det er sagt, er jeg fornøyd med at jeg spilte flere turneringer der jeg hevdet meg i toppen og kunne vinne PGA-turneringer. Det var utrolig gøy.

Benke seg foran TV-en

Tidligere toppgolfer og nåværende kommentator Marius Thorp har stor tro på Ventura det neste året.

– Jeg har spilt nok med ham og sett hvilket enormt potensial han har. Han har allerede i år vist at han kan være med der oppe på søndag ettermiddag. Det er mange forskjellige veier til toppen, så Ventura må bare være tålmodig og fortsette å jobbe med å heve sitt laveste nivå. Da ser jeg ingen grunn til at han ikke kan være med på å sette sitt preg på PGA-sirkuset.

Ventura selv tror at «Sky is the limit» i 2021. Han skal bli så god som det bare er mulig å bli, sier han og avslutter:

– Jeg gleder meg til det norske folk skal benke seg på en søndag for å følge en seierskamp mellom meg og Viktor i en PGA-turnering. Det kommer til å skje i 2021!