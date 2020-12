Sagosen etter mesterligafinalen: – Har drømt om dette siden jeg var fem år

Det var elleville seiersscener i hallen i Köln. Kiel-troppen tok helt av i minuttene etter kampslutt.

– Jeg er så sliten nå, men dette har jeg drømt om siden jeg var fem år og gjennom alle tøffe treningsøkter, sa Sagosen til NTB etter seieren.

– Jeg er så stolt. Det var ikke publikum her, men vi skapte vår egen stemning, sa Sagosen som meldte at det «ville bli en feiring».

Han kom til den tyske klubben fra Paris St. Germain i sommer, og etter bare et halvt år kunne han kvittere ut den gjeveste tittelen på klubbnivå for første gang. Det samme gjelder for Reinkind, som har vært i klubben siden april 2018.

Den norske duoen skal om få dager starte VM-oppkjøringen med landslaget. Verdensmesterskapet starter for Norges del mot Frankrike 14. januar.

Troppen samles 2. januar i Flensburg i Tyskland.

Målvaktsspill i verdensklasse

Kiels danske keeper Niklas Landin ble avgjørende. Han hadde en meget sterk andreomgang.

Kiel ledet 19-16 ved pause. Det betydde at favoritten hos mange håndballeksperter, lå under ganske klart etter en halvtime.

Til slutt endte det med femmålsseier til Kiel. Sagosen scoret sju mål, nest flest i kampen, mens Reinkind noterte seg for ett mål.

Trøbbel

Sagosen startet med strålende angrepsspill, men han pådro seg også to utvisninger før ti minutter var spilt. Dermed var trønderen bare én 2-minutter unna et rødt kort og plass på tribunen.

Det gjorde at Kiel-trener Filip Jicha måtte bruke Sagosen noe annerledes enn han ønsket. Plan B fungerte for Sagosen. Han var meget sentral i angrep hele kampen.

Fra tidligere var bare Børge Lund norsk Champions League-triumfator. Han vant med Kiel i 2010.

Sjelden

Det er vrient å sikre seg Champions League-trofeet i håndball for menn. Ikke siden spanske Ciudad Real klarte det våren 2009, har en klubb forsvart tittelen.

Men om bare et halvt år spilles finalen i 2020-21-sesongen. Tirsdagens kamp var avgjørelsen på den koronautsatte 2019-20-utgaven av mesterligaen.