Elverum norgesmester i håndball etter 37-29-seier over Nærbø

En stor del av årsaken til triumfen må Josef Pujol få. Svensken var svært toneangivende med flere lekre målgivende pasninger og tre mål på tre forsøk for Elverum.

Fire spillere scoret seks mål hver for Elverum – Simen Schønningsen, Thomas Solstad, Alexander Blonz og Dominik Máthé.

Sist sesong ble det NM-triumf for Elverum etter en knepen 35-33-seier over Haslum i cupfinalen. Nå ble det hakket mindre spennende.

Nærbø, som spilte i sin første NM-finale, hang med til 6-6 etter 12-13 minutter av kampen og var bare to mål bak like før pause på 14-16, før Elverum sa takk for følget og stakk ifra.

Til pause sto det 19-15.

Kvarteret ut i andre omgang måtte Nærbø ta timeout etter at Elverum på bare noen få minutter gikk fra å lede 27-23 til 31-23. Det hjalp ikke – Elverum vant til slutt 37-29.