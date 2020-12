Polen får delta i hoppuka likevel etter negative coronatester

Det bekrefter Polens skiforbund i en melding på Twitter : «Hopperne våre starter i Oberstdorf! Negative resultater for hele laget».

Mandagens kvalifisering blir strøket som følge av helomvendingen. Dermed er det 62 utøvere på startstreken i hoppukas første renn.

– Det betyr i praksis at startlista i rennet blir sånn den var til kvalifiseringen. Alle får hoppe, sa Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB mandag kveld.

Allerede mandag kveld ble det under et krisemøte åpnet for å la Polen delta i Oberstdorf. Forutsetningen var at en tredje runde med coronatester kom tilbake som negative.

Glad

Det polske laget ble mandag satt i karantene etter at Klemens Muranka dagen før hadde avgitt en positiv coronatest, men den har senere vist seg å ha vært falsk positiv.

Bråthen er glad for at det blir polsk deltakelse i premiererennet.

– Veldig bra. Jeg tenker at vi må ha stor respekt for tyske helsemyndigheter, den lokale arrangøren og FIS som hele tiden prøver å få til ting i en svært vanskelig situasjon. Vi som en liten sport må gjøre kloke beslutninger når vi blir gitt denne tilliten. Det føler jeg dette vil være, dersom den siste testen er negativ.

Sak på høyeste hold

Det var tyske helsemyndigheter som i praksis ga Polen startnekt etter Murankas positive prøve. Hele laget ble da sett på som nærkontakter.

I etterkant ble det jobbet iherdig fra polsk side. Landets skipresident Apoloniusz Tajner var blant dem som krevde at beslutningen om startnekt ble omgjort. Også den polske idrettsministeren Piotr Glinski varslet at saken ble jobbet med fra høyeste hold.

Mandag kveld meldte flere polske medier at Muranka tidligere på dagen hadde avgitt en negativ test, og det styrket Polens sak.

Polen har dominert hoppuka de siste årene. Dawid Kubacki vant sammenlagt forrige sesong, mens Kamil Stoch greide det i 2017/18. For 20 år siden ble Adam Malysz landets første hoppukevinner.