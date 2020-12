Polen fikk startnekt i hoppuka etter coronasmitte: – Et tap for hele hoppfamilien

Det opplyser arrangøren i Oberstdorf i en pressemelding.

Søndag kveld skrev flere polske medier at Muranka hadde avlagt en «svak positiv test». Dagen etter bestemte tyske helsemyndigheter at det polske laget ikke kan delta i Oberstdorf.

– Vi synes det er beklagelig, men beskyttelsen av utøverne kommer foran alt, sier Florian Stern, som er generalsekretær for Oberstdorf-rennet.

Murankas lagkamerater testet negativt, men er rutinemessig satt i karantene som nærkontakter. Det er ikke klart hva som blir Polens videre skjebne i hoppuka.

– Vi venter på flere prøvesvar. Så lenge de er negative, er det en sjanse for at Polen kan komme tilbake i turneringen igjen, sier Stern.

Polen har dominert hoppuka de siste årene. Dawid Kubacki vant sammenlagt forrige sesong, mens Kamil Stoch greide det i 2017/18. For 20 år siden ble Adam Malysz landets første hoppukevinner.

Synes synd på Polen

Norges landslagstrener Alexander Stöckl mener Polens startnekt er «et tap for hele hoppfamilien».

– Jeg synes veldig synd på det polske laget. Vi vet hvor mye jobb som blir lagt ned i forkant av verdenscupsesongen og spesielt før hoppuka for å kjempe om seieren, sa Stöckl i et digitalt pressetreff.

– Polen har vært veldig sterke de siste årene og vunnet flere ganger, så de har en veldig god utgangssituasjon, og så får de ikke lov til å delta på grunn av helsemessige årsaker. Det er kjipt. Men sånn er det. Med tanke på helheten og hele hoppfamilien er det nok en riktig avgjørelse. Myndighetene har sikkert brukt mye tid, sa østerrikeren videre.

Fikk wow-følelse

Halvor Egner Granerud synes også det er trist at Polen har havnet i coronatrøbbel.

– Det er en såpass stor nyhet at du får en wow-følelse. Det er synd at det blir sånn, men jeg regner med at det er det riktige å gjøre hvis det er det myndighetene har bestemt, og da støtter jeg det.

Han kommer til hoppuka som kanskje den største favoritten til å vinne sammenlagt. Nordmannen har vunnet fem verdenscuprenn på rad.

Alle de norske utøverne har testet negativt på coronaviruset foran tirsdagens premiererenn. Det er kvalifisering mandag ettermiddag.

Hoppuka består av fire renn og avsluttes i østerrikske Bischofshofen 6. januar.