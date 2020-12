Nytt navn på kusketoppen i Norge: Dalen nærmest idolet Thoresen

– Oi, det var jeg ikke klar over. Det gjør meg stolt og ydmyk, sier Dalen når han får vite at bare ikonet Thoresen slår ham på alder.

Unikumet Thoresen var bare 25 år gammel da han vant for første gang i 1971. Han er selv i dag ansett som tidenes beste travkusk.

Thoresen døde i 1992, bare 46 år gammel. Med seg i graven tok han kallenavnet «Mr. Goldfinger».

Spinnvilt program

Travkusker verden over kan ikke følge arbeidsmiljøloven om de skal være kundebevisste og vinne mange løp.

Bak Dalens suksess ligger en nærmest ubegrenset vilje til å reise på travkjøring. Rekorden hans er 95 arbeidsdager på rad med travløp. Den stammer fra i fjor.

Dalen holdt trykket oppe fram mot nyttår i år. Lille julaften var han i Stavanger og 2. juledag i Bergen. Søndag kjørte han til Momarken-banen ved Mysen.

Programmet tar pusten fra de aller fleste.

– Det er den jevne innsatsen som drar opp resultatene, men det tar på i lengden. Om man sover i et sete på nattoget tre ganger i uka, så blir man sliten. Det spørs nok om jeg kan holde på i dette tempoet hele karrieren, men foreløpig er det moro. Jeg treffer mange trivelige folk, og dessuten er det veldig givende å få tillit av dyktige trenere over hele landet, sier Dalen.

Nedgang

Han ender trolig opp på snaut 200 seirer og cirka 8 millioner kroner i innkjørte premier til hesteeierne i Norge i år.

Det er lavere enn fjorårstallene og skyldes at det ikke ble kjørt travløp i seks uker da koronaen traff Norge.

– Jeg er fornøyd med tallene med tanke på at vi fikk et langt avbrekk i vår. Som kusk er man avhengig av gode hester, og da er det vanskelig å sette seg resultatmål før sesongen. For min egen del prøver jeg å gjøre færre feil i løpsbanen. Det er fortsatt ting jeg kan utvikle meg på, sier kusken.

Eirik Høitomt har vunnet 13 landschampionat siden 2005. Han får i år annenplassen, mens Åsbjørn Tengsareid blir tredjemann.