Tottenham fortsetter å slite, fjerde kampen på rad uten seier etter sent Wolverhampton-mål

Uavgjortresultatet gjør at Tottenham nå har spilt fire ligakamper på rad uten seier. Sist gang det ble tre poeng for José Mourinho og co. var 6. desember, da de slo Arsenal 2-0 hjemme.

Siden den gang har det blitt to uavgjorte og to tap. Det gjør at Spurs er nummer fem på tabellen med seks poeng opp til serieleder Liverpool, som også avga poeng på tampen tidligere søndag mot West Bromwich.

– Det er en misbrukt mulighet. Vi trengte å vinne kampen og vi hadde tro på at vi skulle holde unna, selv om vi ikke spilte så bra, sa Tottenhams Matt Doherty til Sky Sports etter kampen.

– Ett poeng mot Wolves ville normalt sett ikke vært et dårlig resultat, men når du scorer i det første minuttet og har kontrollen, så er det frustrerende, sa José Mourinho til Sky Sports.

Tidlig scoring

Det så lenge ut til at det skulle bli tre poeng for London-laget. Etter bare 58 sekunder tok de ledelsen. I kjølvannet av en corner havnet ballen i beina på Ndombele, som knallet til på første touch. Ballen spratt like foran målvakt Rui Patrício og i mål.

Da var det sikkert flere som trodde på målfest, selv om det ville virket noe usannsynlig å opprettholde målsnittet på et mål per minutt utover i kampen. Og selv om det ble skapt et par ålreite muligheter, tok det 85 minutter før det neste målet kom.

På Wolverhamptons niende corner gikk Romain Saïss til værs og stusset inn 1-1.

Stor sjanse

Og etter 96 minutter fikk Fabio Silva en enorm mulighet på hodet. Headingen fra unggutten fra seks meter ble stusset ned i gresset, men Hugo Lloris var med på notene.

Dermed endte det 1-1. Wolverhampton er nå nummer elleve med 21 poeng.

– Vi startet kampen med å slippe inn et dårlig mål. Da er det banskelig å komme tilbake mot et lag som Tottenham, men jeg synes vi fortjente mer, sa Saïss.