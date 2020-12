Vardy stoppet Manchester Uniteds rekordjakt

I en tøff bortekamp mot Leicester så det ut som at Bruno Fernandes nok en gang hadde avgjort til fordel for Manchester United. Få minutter etter sendte Vardy avgårde et skudd som gikk via Axel Tuanzebe og i mål og dermed endte det med uavgjort.

Målet ble først tildelt Vardy, men etter kampen bekreftet Premier League på Twitter at målet hadde blitt gjort om til et selvmål for Tuanzebe.

Marcus Rashford ga United ledelsen etter 23 minutter, men Harvey Barnes scoret på et langskudd like etterpå. Lagene var dermed like langt til pause.

Bruno Fernandes kunne igjen blitt redningsmannen for Manchester United, da han et snaut kvarter før slutt var sikker alene mot keeper, men selvmålet av Tuanzebe forårsaket av Vardy hindret Uniteds fra deres ellevte strake borteseier i Premier League.

Skuffet Solskjær

Etter seks seirer på deres sju siste kamper før lørdagens oppgjør var Ole Gunnar Solskjær skuffet over at det ikke ble nok en trepoenger mot Leicester.

– Vardy er alltid en trussel, og han er forskjellen på at vi tar ett istedenfor tre poeng i dag. Ett poeng er ikke et så verst resultat, men vi er skuffet over å ikke få tre poeng mot et godt lag, sier Ole Gunnar Solskjær til BT Sport.

Med ny borteseier hadde United tangert rekorden til byrival City fra 17/18-sesongen og Chelseas elleve seirer på rad fra 08/09-sesongen.1

Istedenfor stopper rekken på ti, og Solskjær menn får en tøff oppgave med å komme tilbake på vinnersporet i neste bortekamp. 17. januar venter mektige Liverpool på Anfield, bortebanen United sist tapte på. Før det venter fire hjemmekamper i liga og cup.

Ledelse for første gang

Leicester har ikke for vane å vinne i Boxing Day-runden, med tap på fem av de seks siste forsøkene. I tillegg hadde ikke laget slått Manchester United siden 2014.

Det mentale overtaket så Solskjærs utvalgte tidlig ut til å utnytte med en kjempesjanse allerede etter ett minutt av kampen. Fernandes fant Rashford helt alene i feltet på bakre stolpe, men United-spissen headet over fra kort hold.

Før det hadde gått ti minutter kunne også Leicester ha tatt ledelsen da David de Gea spilte bort ballen i egen 16-meter, men istedenfor skulle Manchester United for første gang denne ligasesongen gå i føringen på bortebane.

For 23 minutter ut i kampen fikk Rashford nok en mulighet etter å ha blitt spilt fri av Fernandes, og denne gangen gjorde engelskmannen ingen feil og sørget for 1-0.

Det skulle ikke ta lang tid før ledelsen var utlignet, for etter en drøy halvtime sendte Barnes av gårde et kanonskudd etter at Fernandes mistet ballen på egen banehalvdel. Skuddet suste inn bak de Gea.

Annullert

Akkurat som før pause kom det muligheter for begge lag tidlig i 2. omgang. Daniel James var nær ved å spille Fernandes på åpent mål etter 49 minutter, og et par minutter senere traff James Maddison muren på et frispark fra farlig hold.

Etter en knapp time skulle Rashford nok en gang komme alene mot keeper, men en kjemperedning fra Kasper Schmeichel hindret United-ledelse. Like etter satte Martial ballen i mål da han var gjennom, men scoringen ble annullert for offside.

Solskjær byttet inn Paul Pogba og Edinson Cavani etter pause, og sistnevnte var svært delaktig da Fernandes kunne gi United ledelsen etter 78 minutter. Uruguayaneren fikk ballen i mellomrommet og slapp perfekt til Fernandes som gjorde ingen feil alene med keeper.

Vardy traff ikke like godt da han fikk muligheten i det 85. minutt, men det var nok til at ballen gikk i mål via Tuanzebe. Leicester sikret dermed et viktig poeng og holdt Manchester United bak seg på tabellen. Før rundens resterende kamper er Leicester nummer to, mens United er ligatreer.