Klopp dysser ned Salah-rykter: – Været er eneste grunnen til å forlate Liverpool

Spekulasjonene om at Salah ønsker seg vekk fra Liverpool, skjøt fart da han ble intervjuet av spanske AS forrige uke.

– Barcelona og Real Madrid er toppklubber. Vi vet ikke hva som vil skje i fremtiden, men akkurat nå tenker jeg på å vinne Premier League og Champions League med klubben min, sa Salah.

I tillegg fortalte 28-åringen at han var skuffet over å ikke bli valgt til kaptein i mesterligamøtet mot Midtjylland 12. desember.

Nå har Liverpool-trener Klopp kommentert uttalelsene til Salah.

– Været er den eneste grunnen til å forlate Liverpool for øyeblikket. Hvilke andre grunner kan det være? spurte Klopp, ifølge blant andre The Guardian.

Han frykter ikke at han kommer til å miste Premier Leagues toppscorer.

– Det eneste han sa var at fremtiden vil vise og at det er i klubbens hender. Det er 100 prosent sant, og vi har samtaler om fremtiden. Alt er greit. Mo er en veldig viktig spiller for meg, mens denne saken er ikke så viktig, sier Klopp.