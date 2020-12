Brutalt program i håndballen: Mesterligakamper presset inn rett etter VM

Det europeiske håndballforbundet (EHF) har satt opp datoer for en rekke av mesterligakampene som i høst ble utsatt på grunn av koronapandemien. I kalenderen er mange av dem lagt inn kun fire dager etter at VM i Egypt er over.

Finalen og bronsekampen skal spilles i Kairo 31. januar. Allerede 4. februar skal blant annet Kiel, med Sagosen og Harald Reinkind i stallen, møte ukrainske Motor Zaporozje på hjemmebane. Det blir tøft for spillere som akkurat har kommet seg gjennom en helt mesterskap.

Samme kveld skal Flensburg-Handewitt ha bortekamp mot Mesjkov Brest i Ukraina. Den tyske serielederen har de norske VM-spillerne Magnus Jøndal, Gøran Johanessen og Torbjørn Bergerud i laget.

Både Kiel og Flensburg-Handewitt er satt opp til flere utsatte Champions League-kamper senere i februar.

Elverum skal 9. februar ta imot Szeged fra Ungarn, mens Vardar Skopje er motstander i Makedonia uken etter.