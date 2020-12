Medier: Tuchel skal ha fått sparken i PSG – kan bli erstattet av Pochettino

PSG ligger på en skuffende 3.-plass i Ligue 1, men er bare poenget bak ligaleder Lyon. I tillegg er den franske storklubben klar for åttedelsfinale i mesterligaen, der de skal møte Barcelona.

Tuchel har vunnet Ligue 1 i begge de to fulle sesongene han har trente laget og den franske cupen i 2019/20-sesongen. I august tok han laget til mesterligafinale, der det ble 0-1-tap for Bayern München.

Det virker likevel ikke til å holde for Tuchel, som synes å være ferdig etter 31 måneder i sjefsstolen. Men godt over et døgn etter at de første rapportene kom om sparkingen, har det ikke kommet noe fra offisielt hold om at Tuchel er ferdig.

Flere aviser skriver at den tidligere Tottenham-treneren Mauricio Pochettino er det klareste valget til å overta.

– Å en dag trene PSG, det er en del av mine drømmer, sa Pochettino i 2016.

Fotballekspert Guillem Balagué sier følgende til TV 2 om hvorfor det ikke har kommet noe fra noen fra holdene de siste timene:

– De vil offentliggjøre begge deler samtidig. Sparkingen av Tuchel og ansettelsen av Pochettino. Grunnen til at de ikke har gjort det ennå, er at Tuchel vil at klubben skal fortelle sannheten: At han ble sparket. Mens klubben svarer ham at de kan si offentlig at det var en gjensidig enighet, hevder Balagué.

– Så med en gang de er enige, vil det bli kunngjort, fortsetter han.

Pochettino spilte i den franske klubben fra 2001 til 2003, sammen med blant andre Ronaldinho. Argentineren trente Tottenham fra mai 2014 til november 2019, da han fikk sparken.