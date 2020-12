Fabio Jakobsen snakker ut etter skrekkvelten: De reddet livet mitt

Nederlenderen pådro seg svært omfattende skader da han ble presset mot gjerdet av landsmannen Dylan Groenewegen i spurten på etappen.

Etter en fem timer lang operasjon kom beskjeden fra sykehuset om at Jakobsen var utenfor livsfare. Han pådro seg en rekke brudd i ansiktet samt skader i ganen og luftrøret, og ble holdt i kunstig koma i to dager.

Da han våknet fikk han se bilder av seg selv fra da han kom inn til sykehuset.

– Alt jeg så var blod. Det så ut som et veislakt. Jeg tenkte: «Hæ? Det er ikke sånn jeg ser ut», sier han i et intervju med nederlandske AD , gjengitt av Cyclingnews.

Han forteller om det som skjedde to dager tidligere. Lagkamerat Florian Senechal kom til unnsetning og fikk løftet hodet hans slik at han ikke skulle bli kvalt av sitt eget blod. Da roet han seg ned, skal Senechal ha fortalt.

Jakobsen mener selv at Senechal og laglege i UAE Dirk Tenner reddet livet hans.

Han er nå tilbake på sykkelsete.

– For noen uker siden kom et par lagkamerater på besøk og vi dro ut på en sykkeltur. Det gikk ikke fort, men jeg var euforisk. Det føltes som Champs-Élysées, sier Jakobsen.

Han sier at han håper å være tilbake i sykkelfeltet ved sesongstart i mars, men mener august likevel er mer realistisk.

Om sin landsmann Groenewegen sier han at han holder han delvis ansvarlig, men at han ikke fortjener all den anonyme hetsen han har fått.

– Jeg håper virkelig at han snart kan gjør det han er god til – spurting – og at vi kan legge alt dette bak oss.

I etterkant av ulykken er Groenewegen blitt utestengt fra alle sykkelritt til 7. mai neste år.