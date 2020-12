Klæbo drøyer med VM-beslutningen

Smitterisikoen gjorde at han droppet verdenscuprennene i Davos og Dresden og at de planlagte verdenscuprennene på Lillehammer ble erstattet med norgescuprenn.

Tour de Ski går også uten Klæbo og de øvrige nordmennene.

Han vil heller ikke si med 100 prosent sikkerhet at han stiller for Norge under ski-VM i månedsskiftet februar/mars 2021.

– Det vil jeg ikke si at jeg er. Jeg har sagt fra dette startet i mars at jeg tar dette på alvor, og jeg har virkelig tenkt å gjøre ting riktig. Hvis jeg skal være så uheldig å få dette viruset vil jeg sitte der å si at jeg har gjort alt jeg kan for ikke å få det, sier Klæbo til NTB.

Strengt

24-åringen har kjørt et svært strengt regime for å unngå smitten siden det kom på agenda sist vinter, og han vil fortsette å prioritere knallhardt.

– Jeg skal selvfølgelig ta en vurdering på hva som skal skje i VM, om smittesituasjonen og om det vil være trygt å reise. Mitt største mål for sesongen var å holde meg frisk, deretter kom VM og på 3.-plass kom Tour de Ski og verdenscupen. Nummer tre har røket, og da er det VM neste. Jeg gjør ingenting hvis risikoen er for høy, men jeg håper og tror at jeg skal gå VM og at vi skal finne en løsning på reise og opphold som gjør at man får stilt på start.

Langt bak

– Du kan vel ikke regne med at du har fått noen vaksine innen den tid?

– Nei, på ingen måte. Vi står nok ganske langt bak i den køen. Det er mange som trenger den vaksinen før oss, uten at jeg skal uttale meg noe mer om akkurat det. Jeg skal være nøye hele veien og ikke ta noen unødvendige sjanser. Jeg har et mer langsiktig perspektiv på ting enn akkurat de helgene som kommer én etter én i fortsettelsen.

Johannes Høsflot har trent på Skeikampen i hele desember, men julaften skal tilbringes i Trondheim. Forhåpentlig sammen med familien om smittesituasjonen i byen tillater det.