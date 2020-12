City forverret Arsenal-krisen med ligacupseier – Guardiola forsvarte Arteta

Tross et baklengsmål før det var spilt to minutter hadde Arsenal mot spillets gang 1-1 ved pause etter scoring av Alexandre Lacazette. En keeperbrøler av Runar Runarsson ga City ny ledelse, og utover i 2. omgang raknet Arsenal igjen.

– Motstandere på dette nivået straffer deg for feil og gjør det veldig vanskelig. Vi hadde en flott kontring, men så gjorde de 3-1 i en situasjon som var offside, og vi tapte igjen. Det er tungt å svelge, sa Arteta til Sky Sports.

– Vi må vende dette. Kampene som venter oss blir avgjørende for sesongen vår. Jeg har iallfall fightere i laget mitt, la han til. Arsenal møter byrival Chelsea 2. juledag.

Guardiola-støtte

City-manager Pep Guardiola forsvarte sin pressede landsmann.

– Arsenal gjør en enorm, stor feil dersom de ... nei, jeg er ganske sikker på at de beholder tilliten til ham. Jeg har vært med ham mange år, og jeg kjenner hans utrolige kvalitet som menneske og trener. Det er bare et spørsmål om tid før han lykkes, sa han.

Gabriel Jesus ga tittelforsvareren en drømmestart da han etter forarbeide av Phil Foden og Oleksander Zintsjenko umarkert kunne nikke inn fra kloss hold da kampen så vidt var i gang og hjemmelaget knapt hadde rørt ballen.

Gjestene dominerte kampen, men Lacazette utlignet etter en halvtime da han på akrobatisk vis nikket i mål etter flott forarbeid av Gabriel Martinelli. Det tente et håp for hjemmelaget.

Knust

Det ble knust da Riyad Mahrez tok frispark i det 55. minutt. Ballen gikk rett på keeper, men Runarsson lot den glippe mellom hanskene og forsvinne i mål.

– Jeg ble overrasket over hvordan han plasserte seg. Han sto så nær stolpen. Heldigvis fikk han ikke blokkert ballen ordentlig, og det var bra for oss, sa Mahrez til Sky Sports.

– Vi har slitt den siste tiden, men i dag gjorde vi en god prestasjon. Vi hadde litt flaks med frisparket, men etterpå ble det lett for oss.

Da City tok ledelsen igjen hadde Martinelli allerede haltet av banen med skade etter at City-keeper Zack Steffen var utenfor feltet og kastet seg inn i en duell. Det var et nytt slag for Arteta og Arsenal.

Dominerer

Fire minutter etter ledermålet økte Foden til 3-1 med en vakker scoring, men TV-bildene viste at det var offside i forspillet. I ligacupen er det ikke VAR, noe som kom City til gode også i situasjonen der Martinelli ble skadd. I det 72. minutt nikket Aymeric Laporte inn 4-1-målet på innlegg fra Foden etter komisk dårlig forsvarsspill.

Manchester City sluttet seg til Brentford i trekningen av semifinalene. Onsdag gjør Stoke – Tottenham og Everton – Manchester United opp om de to siste plassene.

City har ikke tapt en ligacupkamp siden oktober 2016. Klubben har nå 18 strake seirer i turneringen og har vunnet pokalen tre ganger på rad.