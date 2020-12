Start rykket ned etter kriseomgang – Vålerenga sikret bronse med 4-0

Dermed må Kristiansand-laget for 10. gang forlate øverste nivå i norsk fotball. Start hadde allerede rekorden for antall nedrykk, og to dager før julaften ble rekken tosifret.

Hele sju av sørlendingenes nedrykk har kommet de siste 20 årene.

Før tirsdagens kamp i Oslo lå Start på kvalifiseringsplassen med tre poeng til Mjøndalen under nedrykksstreken. De gulkledde hadde også tre færre minusmål, men disse fordelene forsvant på under 20 minutter.

Start lå under 0-2 etter et snaut kvarter, og like etter ledet Mjøndalen med samme tall hjemme mot nedrykksklare Aalesund. Med det var rollene på tabellen snudd, og det ble enda mer håpløst for Start da Vålerenga-talentet Omar Sahraoui curlet inn 3-0 etter en halvtime.

– Det er helt horribelt. Det er passivt, avventende og alt annet enn det vi skal være, sa Start-trener Joey Hardarson i pauseintervjuet vist på TVNorge.

Ble lurt

Det må sies at Start møtte et lag proppet av energi. Vertene ville med seier være sikret seriebronsen og sin første medalje siden 2010. Den sjansen lot ikke Vålerenga gå fra seg.

Etter kun fem minutter ordnet Vidar Örn Kjartansson 1-0. I forkant ble Eirik Wichne lurt av pasningslegger Sahraouis raske steg på kanten. Det var Kjartanssons niende mål på 14 seriekamper etter islendingens VIF-comeback.

Wichne var også uheldig på 0-2. Sahraouis skudd gikk via Starts høyreback og til selvmål. Gjestene fikk svi for svakt klareringsspill et par sekunder i forveien.

Trengte nytt mirakel

Da også den tredje ballen lå i nettet, var Start avhengig av et mirakel på linje med det laget opplevde i fjor. Da rykket sørlandsklubben opp etter tre Martin Ramsland-scoringer på seks minutter mot slutten av en avgjørende kvalifiseringskamp mot Lillestrøm.

Men tirsdag kveld var det for mye å håpe på. Ramsland kom til en enorm sjanse tidlig i 2. omgang, men avslutningen gikk i ansiktet til VIF-keeper Kristoffer Klaesson.

I sluttminuttene økte innbytter Odin Thiago Holm (17) på til 4-0. Tenåringen scoret på en keeperretur.

Med nok en seier gikk Vålerenga hele sesongen uten hjemmetap. Fasiten ble bunnsolide 10-5-0 (seier-uavgjort-tap). I tillegg til bronsemedaljen blir det ikke feil å si at Dag-Eilev Fagermo har vært en trenersuksess i sin første sesong på Valle.

PS! Mjøndalen spiller kvalifiseringsfinale mot Sogndal på Vålerengas hjemmebane 28. desember.