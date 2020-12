NFFs erkjennelse etter TV-strid: – Ikke en klok nok løsning

– I etterpåklokskapens ånd ser vi at det ikke var en klok nok løsning. Vi burde lagt til rette for at de var involvert enten i, eller tett på forhandlingene. Det hadde vært helt uproblematisk, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

Uttalelsen kommer etter at han og fotballpresident Terje Svendsen mandag kveld var i et møte med lederne i kvinneklubbene fra Toppserien og 1. divisjon. Også interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner og TV 2 deltok.

Bakgrunnen for møtet var de siste dagers debatt rundt norsk kvinnefotball og den nye TV-avtalen.

Før helgen ble det kjent at TV 2 har sikret seg rettighetene til å sende Eliteserien, Toppserien, NM og 1. divisjon for menn og kvinner fra 2023 til 2028. Det koster mediehuset totalt 4,5 milliarder kroner.

Avtalen gir 210 millioner kroner til kvinnefotballen. Selv om det er en tidobling fra dagens nivå, har Toppfotball Kvinner vært kritiske til beløpet og særlig prosessen i forkant. Organisasjonen har uttalt at kvinneklubbene har følt seg tilsidesatt på veien mot den nye medieavtalen.

VG skriver at det var høy temperatur under mandagens møte. Det tilbakeviser Bjerketvedt «på det sterkeste». Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner har et annet syn på saken.

– Jeg kan bekrefte at temperaturen har vært høy, og klubbene er sinte over hele prosessen. Men det er gledelig at forbundet erkjenner at de har gjort feil. Nå må en gang for alle lære av dette, sier Jørgensen til avisen.