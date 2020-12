Northug har startet forklaringen sin: – Idiotiske hendelser

Northug er siktet for fire fartsovertredelser i løpet av tre dager. I tillegg er han siktet for oppbevaring av litt over seks gram kokain og 0,65 gram MDMA i sitt hjem.

Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg begynte med å gå gjennom punktene i siktelsen sammen med Northug. Den første for kjøring i 203 kilometer i timen i 110-sonen.

– Jeg hadde en arm på rattet og filmet med andre armen. Filmet med høyre hånd. Det er uaktsomt, og det skal ikke skje i trafikken, sa Northug, som var til stede i sal 250 via videolink.

Deretter gikk dommeren gjennom en ny post hvor siktelsen omhandler kjøring i hastighet på 221 kilometer i timen i 80-sone.

– Hva tenker du om denne kjøringen? spør dommer.

– Det er uaktsom kjøring som ikke skal skje i trafikken.

– Hva gjør du?

– Jeg kommenterer kjøringen min som jeg gjør.

– Hva mener du med som du gjør?

– Jeg kommenterer kjøringen mens jeg tar forbikjøringen

– Hva sier du?

– Det vil jeg ikke gå nærmere inn på.

– Jeg har jo sett filmene, så jeg vet at du snakker om å unnvike de du kjører forbi?

– Jeg prøver å kommentere at jeg skal passere dem, og jeg gjør det med en slags kommentatorstemme.

– I avhør har jeg lest at du har vist filmer til vennene dine. Knyttet til det du sier?

– Ja.

Ifølge siktelsen brukte Northug mobiltelefonen under råkjøringen, og han var flere ganger i motsatt kjørefelt mens han filmet og kommenterte egen kjøring. Ved tre tilfeller var han oppe i en fart på over 200 kilometer i timen, ifølge siktelsen.

Northug har erkjent alle punktene i siktelsen, og derfor går saken som en tilståelsessak. Rettsmøtet startet klokken 12, og det er satt av fire timer.