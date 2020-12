Spisstalent med rekordrask scoring – Hauges Milan tilbake på vinnersporet

Med en gang dommeren blåste i gang kampen, stormet Milan i angrep med Leão i spissen. Hakan Çalhanoglu fant portugiseren med en nydelig pasning mellom Sassuolo-forsvaret, og 21-åringen klinket inn 1-0 etter utrolige 6,2 sekunder.

Leão tok over Piacenzas Paolo Poggis rekord fra 2001 som var 8,1 sekunder. Alexis Saelemaekers doblet ledelsen 25 minutter senere.

Jens Petter Hauge kom inn fra benken etter 57 minutter. 21-åringen var ikke veldig mye involvert, men etter tjue minutter dro han seg innover i banen og avsluttet fra 20 meter. Sassuolo-keeperen avverget greit.

Hjemmelaget hadde ballen mest og jaget en redusering. Etter 88 minutter skjøt Domenico Berardi et frispark via hodet til Hauge, som snudde ryggen til, og i mål.

Seks strake

Flere mål ble det ikke, og Milan leder serien ett poeng foran Inter, som slo Spezia 2-1. Før sto Milan med to strake uavgjortkamper. Milan har fortsatt til gode å tape i Serie A denne sesongen etter 13 kamper.

Achraf Hakimi og Romelu Lukaku (straffe) scoret for Inter søndag. Lukakus 11. seriemål gjør at han er bare ett bak Cristiano Ronaldo på måljegerlista. Ronaldo scoret to da tredjeplasserte Juventus slo Parma 4-0 borte lørdag.

– Det var vår sjette strake seier i serien, og det er viktig, for jevnt gode prestasjoner må til for å henge med i tetsjiktet, sa Inter-trener Antonio Conte.

Tapte terreng

Roma, Napoli og Sassuolo på plassene fire til seks gikk alle poengløse av banen søndag og tapte terreng til tettrioen.

Roma tapte hele 1-4 for Atalanta i Bergamo, mens Napoli måtte se seg slått 2-0 av Lazio i hovedstaden.

Roma er sju poeng bak Milan, Napoli og Sassuolo ytterligere poenget bak.