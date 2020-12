Skotsk pangstart ga Solskjærs United etterlengtet hjemmejubel i målfest

McTominays to mål før tre minutter var spilt satte tonen før Bruno Fernandes også noterte seg for en scoring. Victor Lindelöf la på til 4-0 før Leeds' Liam Cooper reduserte. I annen omgang scoret Daniel James før Fernandes satte inn 6-1 på straffespark. Stuart Dallas reduserte på nydelig vis og scoret kampens siste mål.

– Vi måtte fortjene dette ved å løpe like mye som dem, det er en utfordring. Det kunne blitt 12-4. Det var en sånn type kamp, sa Solskjær til Sky Sports.

Manchester United hadde scoret bare tre mål på sesongens seks første hjemmekamper, men søndag brukte hjemmelaget 70 minutter på å score det dobbelte. De rødkledde hadde heller ikke scoret mer enn ett mål i noen av de sju foregående hjemmekampene i serien.

Seieren var Manchester Uniteds andre hjemme denne sesongen. Fra før står Solskjærs mannskap med seks strake borteseirer. Seieren sender dem opp på 3.-plass, fem poeng bak Liverpool, men med én kamp til gode.

– Vi er ikke engang halvveis. Ligaposisjonen er ikke noe vi ser på, vi er ute etter å forbedre laget, sa Solskjær.

Leeds er på 14.-plass med 17 poeng. Med 30 baklengs har de sluppet inn flest mål i ligaen.

Manchester Uniteds neste kamp er tabelltoer Leicester 2. juledag, mens Leeds skal prøve å riste av seg søndagens tap med kamp mot Burnley.

To raske

Det tok kun 70 sekunder før Leeds ble rystet. McTominay klinket til fra 20 meter og scoret sitt første seriemål for sesongen. Klokken hadde ikke rundet tre minutter før han var på plass igjen. Han løp seg fri i 16-meteren og tok med seg ballen på flott vis før han satte den forbi Leeds-keeper Illan Meslier.

Fire minutter senere kunne Patrick Bamford ordnet en rask redusering, men alene med David de Gea satte spissen ballen utenfor fra litt skrå vinkel.

Fernandes satte inn 3-0 før 20 minutter var spilt da han skjøt hardt i lengste hjørne fra sju-åtte meter. Det var portugiserens åttende scoring for sesongen.

Leeds skapte noen farligheter, men det var hjemmelaget som skulle legge på til 4-0. Lindelöf satte inn sitt første mål da han løp seg fri på bakerste stolpe etter en corner.

Midtstopper Cooper satte inn reduseringen fire minutter før pause da han rev seg løs på en corner. Hans heading snek seg mellom de Geas hansker og den høyre stolpen.

Ny hektisk start

Etter hvilen så det ut til å bli en kopi av de første 45, men Martial skjøt utenfor fra kort hold. Like etter fikk Leeds en kjempesjanse da Raphinha avsluttet fra fem meter, men De Gea reddet mesterlig.

James hadde ikke vært på banen for Manchester United i de åtte foregående seriekampene, men fikk starte mot Leeds. Etter 51 minutter så det ut til at han skaffet vertene straffespark, men han ble vist det gule kortet for filming.

James skulle likevel gripe muligheten da han med en god første berøring kom seg fri i boksen og avsluttet mellom beina på Meslier. Scott McTominay, kampens store spiller, noterte seg også for en målgivende pasning.

Fernandes var iskald på straffespark like etter, og kampen fortsatte i et høyt tempo. Leeds-back Dallas skrudde inn 2-6 på vidunderlig vis fra 20 meter. Hjemmelaget skapte flere store muligheter på tampen og kunne lagt på til både 7-2 og 8-2, men flere mål ble det ikke i den svært sjanserike og underholdende kampen.