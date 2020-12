Ajer den store helten da Celtic vant cupgull og tok «The Treble» for fjerde året på rad

Det ble 4-3-seier på straffespark etter 3-3 i selve finalen. Conor Hazard ble også stor helt med to strafferedninger for Celtic før Ajer avgjorde.

– Jeg kjente krampen komme da jeg gikk fram for å ta straffen, så jeg måtte skyte midt i mål, sa Ajer til BBC etter det knallharde straffesparket.

– Følelsen er veldig god. Vi har hatt noen tøffe uker, men i dag kjempet vi oss gjennom veldig mye og viste samholdet i gruppa. Vi er en vennegjeng som jobber veldig hardt .

Celtic så ut til å cruise mot sin fjerde trippel på rad med to raske mål i den første omgangen. Men to cornermål fra Hearts sørget for 2-2 etter pause, før Leigh Griffiths kriget inn 3-2 til Celtic like før den første ekstraomgangen var ferdig.

Men Hearts, som etter vårens nedrykk spiller på nivå tok i skotsk fotball, kom tilbake igjen og utlignet til 3-3 ni minutter før slutt. Dermed var det duket for straffesparkkonkurranse.

Vinnerlodd

Celtic-spiller Ryan Christie var den første som misset, men etter to redninger av Hazard kunne Ajer avgjøre på stillingen 3-3, og det gjorde han. Nordmannen banket ballen midt i mål til cupseier og klubbens fjerde trippeltriumf på rad – seriegull, cupgull og ligacupgull.

– Alt som manglet i dag var tilhengerne. Det var en severdig finale. Straffesparkkonkurranser er alltid et lotteri, men heldigvis trakk vi vinnerloddet, sa Celtic-spiss Leigh Griffiths.

Ajer spilte hele kampen for Celtic, mens Mohamed Elyounoussi ble byttet ut ni minutter før full tid i 2. omgang.

Kampen skulle egentlig vært spilt i mai, men ble utsatt til 20. desember.

Klassescoring

1-0 var en ordentlig perle etter 19 minutter. Ajer prøvde å spille gjennom Ryan Christie, men pasningen ble brutt. Den havnet likevel i beina på kantspilleren, som fra 18 meter bøyde ballen opp i lengste kryss.

Ti minutter senere sto det 2-0. Dommeren dømte straffe til Celtic etter en hands i feltet, og fra elleve meter var Odsonne Édouard iskald. Han chippet ballen midt i mål til 2-0.

Like etter pause reduserte Hearts. Liam Boyce raget høyest i Celtic-boksen etter en corner og stanget inn 1-2.

Og vondt ble til verre for Celtic etter halvspilt 2. omgang. Stephen Kingsley headet ballen i mål etter en corner, og etter en kjapp titt på klokka (for å sjekke mållinjeteknologien) dømte dommer John Beaton mål.

Dødball igjen

Så kriget Griffiths inn 3-2 etter enda en corner, bare noen sekunder før den første ekstraomgangen var ferdig.

Men det var ikke det siste målet som ble scoret. 111 minutter var spilt da Josh Ginnelly banket ballen i mål fra bare noen centimeter etter et frispark.

– Hearts er et godt lag med mye erfaring, og de er veldig gode på dødball, sa Ajer.

Men i straffesparkkonkurransen var Celtic best, og Ajer ble matchvinner.