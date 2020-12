Tarjei Bø eneste norske på pallen i Hochfilzen – etterlengtet seier for Peiffer

Det ble til slutt en seierskamp mellom Ponsiluoma og evigunge Peiffer på sisterunden. Tyskeren kom seg akkurat forbi svensken i siste sving før oppløpet og var sterkest i spurten.

Det var 33-åringens første verdenscupseier denne sesongen og hans 11. i karrieren siden han vant sin første 26. mars 2009 i russiske Khanty-Mansiysk.

For Ponsiluoma var det hans bestenotering i verdenscupen etter å ha hatt to tredjeplasser som karrierebeste tidligere.

Tarjei Bø avsluttet sterkt og ble nummer tre, mens Johannes Thingnes Bø var i tetgruppa foran den siste skytingen, men med to bom ble seierssjansene til verdenscuplederen ødelagt.

Sturla Holm Lægreid endte på sjetteplass. Han klarte dermed ikke å vinne tre av tre renn denne helgen.

Fulle hus

Det åpnet glitrende for de norske. Vetle Sjåstad Christiansen var den eneste med norsk flagg som bommet på første liggende.

Også den andre skytingen var sterk sett med norske øyne. Da var det bare Johannes Dale som bommet.

På tredje skyting ble det mer bom for de norske. Både Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Dale, Aleksander Fjeld Andersen og Christiansen måtte i strafferunden, mens Lægreid var den eneste som skjøt fullt hus.

Likevel gikk Thingnes Bø glitrende godt i løypa inn til den siste runden og hentet inn ledertrioen Lægreid, Ponsiluoma og Peiffer foran den siste skytingen.

Der ble det bom ganger to for Thingnes Bø, samt en bom for Lægreid. Tarjei Bø skjøt fullt hus, avsluttet sterkt og ble den beste nordmannen søndag.