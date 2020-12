Ødegaard tilbake i Real Madrid-troppen

Ødegaard var tilbake i trening med resten av laget tidligere denne uka. Nordmannen har vært med på åtte av lagets 19 kamper hittil denne sesongen.

På totalt 362 minutter med fotball for hovedstadslaget har Ødegaard fortsatt til gode å notere seg for en scoring eller assist. Ødegaard var sist på banen for Real Madrid i mesterligakampen mot Sjakhtar Donetsk 1. desember.

Eden Hazard er også på vei tilbake og kan snart velges i en startellever av trener Zinédine Zidane, men søndagens kamp kommer litt for tidlig for belgieren.