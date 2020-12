Arsenal-krisen fortsetter – sjuende strake uten seier

Et uheldig selvmål ga Everton ledelsen, før Nicolas Pépé utlignet på et straffespark. Avgjørelsen falt da Yerry Mina stanget inn seiersmålet med en hard heading like før pause.

Dermed fortsetter den bekmørke perioden for alle som er glade i Arsenal. Sju strake kamper uten seier i Premier League er den vonde realiteten for Arsenal-manager Mikel Arteta. Sesongstarten er klubbens dårligste siden 1974-1975-sesongen. Sist gang laget gikk av banen med tre poeng var mot Manchester United 1. november.

Det gjør at det kun er fem poeng ned til Fulham på nedrykksplass. Arsenal har i tillegg både én og to kamper flere spilt enn bunnrivalene. For Everton er situasjonen en helt annen: Carlo Ancelottis menn ligger på 2.-plass, fem poeng bak byrival Liverpool.

Surt selvmål

Etter en treg start på Goodison Park vartet Everton-stopper Michael Keane opp med kampens første sjanse da han sendte i vei et skudd fra omtrent 25 meter. Treffet var bra, men ballen suste noen centimeter utenfor stolpen.

Midtveis i førsteomgangen tok Everton ledelsen. Tidligere Arsenal-ving Alex Iwobi svingte ballen inn mot femmeteren. Der satte Calvert-Lewin fram pannebrasken, og headingen gikk via Arsenals Rob Holding og inn i nettmaskene. Blytungt for kaptein Holding i sin 50. kamp for «The Gunners».

Med ti minutter igjen av omgangen fikk Arsenal straffe. Joel Maitland-Niles løftet ballen inn i boksen, men fikk den rett i retur. Backen var først på ballen, noen knappe tiendedeler foran Evertons Tom Davies, som sparket ham i bakken. Nicolas Pépé var sikkerheten selv fra straffemerket da han sørget for 1-1.

Arsenal-trykk

Etter å ha kjempet seg inn i kampen igjen ga Yerry Mina bortelaget en skikkelig kalddusj da han steg til værs på Gylfi Sigurdssons corner og stanget inn ledelsen til Everton like før pause.

Arsenal viste seg fra en mye bedre side etter pause. Midtstopper David Luiz fikk ballen i beina på kloss hold fra Everton-målet i etterkant av en corner, men krølltoppens skudd gikk i stolpen.

Til tross for tidvis beleiring på Evertons banehalvdel gikk det lang tid mellom de store farlighetene fra bortelaget, som aldri maktet å sette inn noen skikkelig sluttspurt i desembermørket på Goodison Park. Dermed dro Everton i land den knepne seieren.

Nå venter to beintøffe kamper for Arsenal. Først møter de Manchester City i ligacupen på bitte lille julaften, før Chelsea står på motsatt banehalvdel 2. juledag.

Everton møter Ole Gunnar Solskjærs Manchester United-lag i samme cup dagen etter Arsenal, før de tar imot Sander Berges Sheffield United tre dager etterpå.