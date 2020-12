Kvinnefotballen reagerer på TV 2-avtalen: – Vi er skuffet

Fredag ble det klart at TV 2 skal sende Eliteserien, Toppserien, NM og 1. divisjon for kvinner og menn fra 2023 til 2028. Mediehuset betaler et samlet beløp på 4,5 milliarder kroner.

Avtalen gir 210 millioner kroner til kvinnefotballen. Det er en tidobling fra dagens nivå, men det jubles likevel ikke hos klubbenes interesseorganisasjon.

– Verdien av kvinnefotballen er i avtalen verdsatt til under fem prosent av den totale medieavtalen. Dette er vi skuffet over, sier styreleder Jan Erik Fåne i Toppfotball Kvinner i en pressemelding.

Kritiserer prosessen

Den siste uken har det vært flere saker om at kvinnefotballen har følt seg tilsidesatt på veien mot en avtale med TV 2.

– Toppfotball Kvinner har ikke fått være en del av forhandlingene eller ha medbestemmelse i salgsprosessen. Vi har ikke fått informasjon om hva som ligger av konsepter eller muligheter i de ulike tilbudene som er kommet inn, heller ikke i det aksepterte tilbudet. Det er derfor ikke mulig for oss å kommentere innholdet i avtalen, sier Fåne og legger til:

– Vi er blitt forsikret om at det høyeste budet som er mottatt for å vise kvinnefotballen, er lagt til grunn.

Kjenner seg ikke igjen

Norges Fotballforbund er uenig i kritikken.

– Det er riktig at de ikke har vært helt i front av forhandlingene, men de kom med innspill til anbudsgrunnlaget, og vi har hatt en rekke møter med dem underveis. Vi kjenner oss ikke igjen i at de ikke har vært involvert, sier fotballpresident Terje Svendsen til Kampanje.

Han mener den nye avtalen er «et skritt i riktig retning» for norsk kvinnefotball.