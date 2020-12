Polen stenger ned – hopperne får unntak

Arrangørene sier de har funnet en løsning for verdenscuphelgen 16. og 17. januar etter at det polske helsedepartementet har gitt unntak fra karantenereglene for dem som avvikler «profesjonelle sportsarrangementer».

Løsningen er å plassere hopperne i et anlegg tilrettelagt for toppidrettsutøvere, ettersom alle hotellene kommer til å stenge på grunn av koronautbredelsen i landet, skriver sport.pl.

Hopp er blant skigrenene som har konkurrert mer eller mindre normalt til tross for smitteøkning i Europa.