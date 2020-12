Amerikansk sinne etter Russland-avgjørelsen: – Katastrofalt slag for rene utøvere

Opprinnelig var Russlands antidopingbyrå (Rusada) suspendert fra Verdens antidopingbyrå (Wada) i fire år, men utfallet ble annerledes etter at Idrettens voldgiftsrett (CAS) hadde sagt sitt i ankesaken.

Tygart mener det er en «nedslående avgjørelse».

– Den russiske statsstøttede dopingaffæren har snart holdt på i et tiår, så det er ingen trøst å finne i denne utvannede dommen. Det er et katastrofalt slag for rene utøvere og idrettens integritet at man nok en gang slipper unna konsekvenser som står i stil med forbrytelsene, sier sjefen for USAs antidopingbyrå (Usada).

I flere år har Tygart vært blant de skarpeste stemmene i fordømmelsen av Russlands dopingskandale. Torsdagens avgjørelse overrasker ham ikke.

Han beskylder Wada og Den internasjonale olympiske komité (IOC) for å være medgjørlige overfor Russland.

– Nok en gang er politikk satt foran prinsipper, sier Tygart.