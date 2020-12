Petter Northug møter i retten mandag

Det opplyser Oslo tingrett i en pressemelding. Ifølge TV 2 , som meldte om saken først, skal Northug forklare seg via video.

Skistjernen ble i sommer målt til 168 kilometer i timen med bil på E6. Han har senere innrømmet at det ble funnet kokain hjemme hos ham, og at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen og filmet det.

Ifølge siktelsen oppbevarte Northug litt over seks gram kokain og 0,6 gram MDMA i hjemmet, melder NRK.

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det er blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det er blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug på en pressekonferanse i august.

Oslo tingrett har satt av fire timer til tilståelsessaken, som begynner i klokken 12 i sal 250. Politiadvokat i saken er Karoline Ekeberg, og forsvarer er Halvard Helle. Rettens administrator er tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg.

– Petter Northug har avlagt en uforbeholden tilståelse, og saken kan derfor gjennomføres som enedommersak i Oslo tingrett. Det er en enkel og grei måte å få straffesaker avviklet på. Det skal bli fint å få avviklet saken før julefreden senker seg, sier Helle til Adresseavisen.

34-åringen har holdt en relativt lav profil etter at han ble stanset i fartskontrollen. Men nylig ga han ut en julesang.