Arvestrid gjør at Maradonas kropp må bevares

Det skriver Reuters. Bakgrunnen er at Maradonas fem barn og seks andre som anfører slektskap til fotballegenden, er innblandet i det kompliserte arveoppgjøret.

Maradona døde av hjerteinfarkt 25. november og ble gravlagt i Buenos Aires dagen etter.

Selv om fotballegendens advokat hevder at DNA-prøver fra 60-åringen allerede eksisterer, konkluderte retten med at kroppen hans ikke må kremeres på et senere tidspunkt.

Magali Gil er en av de seks som hevder å være blant Maradonas barn. 25-åringen sier at hun for to år siden fant ut av fotballegenden er hennes biologiske far.