Kalla tilbake etter coronasmitte: – Nyttig med startnummer på brystet

Kallas sesongåpning ble kraftig utsatt etter at hun leverte en positiv coronatest tidlig i november. 33-åringen har ikke konkurrert siden verdenscuptremila i Holmenkollen 7. mars. Det er 41 uker siden.

15-kilometeren fellesstart i fri teknikk i Östersund blir nærmest for et comeback å regne. Kalla går ikke torsdagens 10 kilometer i Östersund og heller ikke fredagens sprint.

– Det er jo dette jeg har forberedt meg for i hele vår, sommer og høst, sier Kalla i et intervju med TT.

Det er får idrettsutøvere som snakker like varmt om startnummeret på brystet og gleden av å konkurrere, enn veteranen fra Tärendö. Denne gangen har ventetiden vært ekstra lang.

Uvanlig

Det er spesielle omstendigheter som gjør at pausen mellom konkurransesesongene ble lenger enn hun hadde håpet. Kalla var i slag på tampen av forrige sesong etter mange tunge måneder i forkant.

– Jeg var ganske frustrert i vår innen vi forsto omfanget av pandemien. Da håpet jeg i det lengste at vi fikk gjennomført et SM. Jeg var utrolig sugen på å konkurrere videre innen jeg klarte å lande i situasjonen vi var i.

Sesongstarten for Kalla kommer etter et langt treningsopphold på grunn av covid-19-sykdommen.

– Jeg vet at jeg ikke kommer til å være i form, og forventningene er deretter. Jeg er forberedt på at følelsen ikke kommer til å være kjempegod.

Viktig

Trangen til å konkurrere trumfer skepsisen til formen.

– Jeg må komme i gang, og det er nyttig å konkurrere.

Kallas internasjonale sesongdebut kan bli under Tour de Ski. Der har svenskene bestemt seg for å delta. Trolig skal Kalla også være med hvis bitene faller riktig på plass.

– Det fortsatt for tidlig å si noe om det, men jeg stiller om jeg føler at det er det rette for meg. Sist uke hadde jeg noe som lignet en normalt treningsuke i mengde og intensitet. Det er likevel for tidlig å si hvordan kroppen vil reagere. Vi får sette oss ned å diskutere hva som er det riktige på veien mot VM. Det er VM som er sesongens store mål.

Charlotte Kalla slo for alvor igjennom som langrennsløper da hun vant Tour de Ski sammenlagt som 20-åring i 2008.