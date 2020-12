Emilie Haavi årets spiller i Toppserien

LSK Kvinner-spilleren endte på topp med imponerende 6,17 i snitt på NTB-børsen. På plassen bak fulgte Rosenborgs Julie Blakstad (6,12), mens lagvenninne Cesilie Andreassen (6,06) og Vålerengas Sherida Spitse (6,06) kom på delt 3.-plass.

– Så utrolig hyggelig! Jeg føler jeg har hatt en god sesong. Dette betyr litt ekstra med tanke på den skaden jeg hadde i fjor. Det føles som at den jobben jeg la ned i fjor, var verdt det, sier Haavi til NTB.

Kantspilleren med 83 landskamper for Norge ødela korsbåndet i kneet under fjorårets VM og reiste hjem. I år har hun derimot vært involvert i det meste LSK Kvinner har skapt offensivt og vært jevnt god for de gulkledde som til slutt måtte nøye seg med en beskjeden 5.-plass.

NTB har fulgt samtlige kamper i Toppserien med egne livereportere som har satt børs gjennom hele sesongen.

– Det sender gode og viktige signaler når Toppserien ikke forskjellsbehandles, men likestilles med herrene. Jeg tror NTB-børsen gjør det lettere for folk å følge med på Toppserien, og at den bidrar til å bygge profilene våre, sier Haavi.