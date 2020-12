Solskjær om å leve som presset manager: – Det er ikke en hyggelig posisjon å være i

Torsdag møter Solskjær Sheffield United og manager Chris Wilder, som er hardt presset med kun ett poeng på tolv kamper. På pressekonferansen før kampen sa Solskjær at han støtter Wilder og føler med Slaven Bilic, som nylig fikk sparken i West Bromwich.

– Det er ikke en hyggelig posisjon å være i som en manager. Du vil at spillerne dine skal spille med selvtillit, sier Solskjær.

– Hvem enn som føler det er mentalt sterke

Presset om å unngå nedrykk og å berge jobben er noe Solskjær kjenner igjen. Han fikk sparken i Cardiff noen måneder etter å ha rykket ned fra Premier League i 2014.

– Som en manager tror jeg du er noe helt for deg selv hvis du ikke føler det presset. Jeg følte det, og Chris, Slaven, hvem enn som føler det er mentalt sterke, for det må du være, sier Solskjær.

Nordmannen har også vært under press, iallfall ifølge mediene, i sin tid som Manchester United-manager, og måttet leve med rykter om at jobben hans kan ryke.

– Vi mp kanskje ta et dypt pust



Solskjær håper koronapandemien gjør at flere klubber tenker langsiktig. Han sier han er veldig lei seg for å høre at Bilic mistet jobben i West Bromwich.

– Jeg tror at vi nå med pandemien og alt som har skjedd, må lene oss tilbake og tenke. Kanskje ta et dypt pust. Forhåpentlig vil flere klubber tenke langsiktig. Du trenger resultater på kort sikt, men kontinuitet er nøkkelen til suksess, sier Solskjær.